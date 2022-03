Feuerwehr FOTO: Jens Büttner Bremen Brand in Pflegeheim: 80-Jähriger ins Krankenhaus gebracht Von dpa | 22.03.2022, 19:03 Uhr | Update vor 15 Min.

Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Bremen ist ein 80-Jähriger verletzt worden. Er sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Sprecher der Feuerwehr am Dienstag. Demnach brannte in einem Zimmer ein Kühlschrank. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Rund 70 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der betroffene Gebäudeteil sei stark verraucht gewesen, hieß es. Die Einsatzkräfte brachten insgesamt neun Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Haus, die vom Rettungsdienst untersucht wurden.