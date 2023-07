Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Brand in geschlossener Musik-Bar in Hannover Von dpa | 31.07.2023, 05:40 Uhr | Update vor 22 Min.

In einer Musik-Bar in der Innenstadt von Hannover ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Da die Bar zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen war und keine Mitarbeiter oder Gäste mehr im Inneren waren, wurde niemand verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach habe das Erdgeschoss des Clubs beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand gestanden.