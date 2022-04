Feuerwehr FOTO: David Inderlied Region Hannover Brand in Gaststätte in Langenhangen Von dpa | 07.04.2022, 20:00 Uhr | Update vor 15 Min.

Wegen eines Brandes in einer Gaststätte in Langenhagen in der Region Hannover sind mehrere Menschen aus umliegenden Häusern in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer brach in der Nacht zum Donnerstag in der Küche der Gaststätte aus, die zu einem Sportclub gehört, wie eine Polizeisprecherin am Morgen sagte. Die Flammen griffen demnach auf den Dachstuhl über. Verletzte habe es nicht gegeben, sagte die Sprecherin. Die Ursache des Brandes sowie die Höhe des Schadens waren zunächst nicht bekannt.