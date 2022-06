Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr leuchtet ein Blaulicht. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Feuerwehreinsatz Brand in Gästehaus im Landkreis Aurich: 300.000 Euro Schaden Von dpa | 14.06.2022, 06:49 Uhr

Beim Brand eines Gästehauses in Leezdorf (Landkreis Aurich) ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von 300.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei konnten alle Feriengäste die Unterkunft in der Nacht zum Dienstag unverletzt verlassen. Das Feuer sei gelöscht worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Nun werde die Ursache ermittelt.