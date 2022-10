Flüchtlingsunterkunft abgebrannt Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Extremismus Brand in Flüchtlingsunterkunft: Ermittlungen laufen Von dpa | 21.10.2022, 14:50 Uhr

Wie es zu dem verheerenden Feuer in der Flüchtlingsunterkunft in Mecklenburg kam, ist weiter unklar. Die Untersuchungen sind in vollem Gang. Der Verdacht auf Brandstiftung bleibt.