Niedersachsen Brand in ehemaliger Gaststätte in Rinteln Von dpa | 26.02.2022, 08:55 Uhr

In Rinteln (Landkreis Schaumburg) hat es in einer ehemaligen Gaststätte gebrannt. Das Feuer war in der Nacht zum Samstag um kurz vor Mitternacht in dem dreigeschossigen Gebäude ausgebrochen, zu dem auch ein Anbau gehört, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte. Der Anbau, in dem demnach ein Saal der Gaststätte war, sei niedergebrannt. Verletzt worden sei bei dem Einsatz niemand. Eine Bewohnerin habe sich selbstständig aus dem Gebäude gerettet.