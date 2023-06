Feuerwehr Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Brand in Dachgeschoss in Braunschweig Von dpa | 28.06.2023, 07:29 Uhr

Im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Braunschweig ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Hausbewohner wurde aufgrund von eingeatmeten Brandgasen vom Rettungsdienst betreut, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Dachgeschoss sei derzeit nicht mehr bewohnbar, hieß es weiter. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Auch die Brandursache war am Mittwoch noch unklar.