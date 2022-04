ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Robert Michael Feuerwehreinsatz Brand in Ausländerbehörde und Jobcenter in Göttingen Von dpa | 22.04.2022, 18:03 Uhr

Ein Gebäude der Stadtverwaltung hat am Freitag in Göttingen gebrannt. In dem Gebäude befinden sich unter anderem die Ausländerbehörde und das Jobcenter, wie die Stadt mitteilte. Verletzt wurde niemand.