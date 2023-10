Brände Brand in Altenpflegeeinrichtung in Lingen Von dpa | 17.10.2023, 19:48 Uhr | Update vor 9 Min. Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

In einer Einrichtung der Altenpflege in Lingen (Landkreis Emsland) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind am Ort des Geschehens, wie aus einer ersten Mitteilung der Polizei hervorgeht. Der Mitteilung zufolge brennt es im Keller. Bislang sei eine Etage der Einrichtung geräumt worden, sagte ein Sprecher der Polizei Lingen. Der Einsatz dauere an. Es gebe eine vergleichsweise starke Rauchentwicklung. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.