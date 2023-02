Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Goslar Brand in Altenheim: Polizei schließt technischen Defekt aus Von dpa | 01.02.2023, 13:40 Uhr

Die Polizei hat einen technischen Defekt als Ursache für einen Brand in einem Seniorenheim ausgeschlossen. Brandermittler besichtigten die Einrichtung in Goslar am Dienstag, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Bei dem Feuer am Sonntag war ein 73-Jähriger gestorben, eine 82-Jährige starb später in einem Krankenhaus.