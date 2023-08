Ermittlungen Brand im Michaeliskloster: Experten sollen ermitteln Von dpa | 30.08.2023, 11:50 Uhr | Update vor 22 Min. Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

Nach einem Brand auf dem Gelände des Michaelisklosters in Hildesheim sollen Experten nun den genauen Schaden ermitteln. Die Polizei hatte den Sachschaden zunächst auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Verantwortlichen des Klosters gehen aber von einer deutlich höheren Summe aus, sagte ein Sprecher des Klosters am Mittwoch. Genaueres müssten allerdings Denkmalexperten einordnen, die in den kommenden Tagen mit ihrer Arbeit beginnen sollen.