Waldbrand am Brocken Foto: Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/d up-down up-down Harz Brand im Harz: Feuerwehr setzt Einsatz fort Von dpa | 05.06.2023, 05:26 Uhr

Für rund 100 Menschen endet ein Ausflug auf den Brocken am Sonntagabend mit einer Evakuierungsaktion. Weil es am Königsberg brennt, müssen sie in Sicherheit gebracht werden. Am Montag gehen die Löscharbeiten weiter.