Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Göttingen Brand eines Mehrfamilienhauses: Verdächtiger kommt frei Von dpa | 06.04.2023, 13:10 Uhr

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Göttingen kommt der mutmaßliche Brandstifter frei. Der Mann war nach einem Gutachten zum Zeitpunkt der Tat schuldunfähig, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Laut der Behörde werde das Verfahren gegen den 51 Jahre alten Mann, der sich bisher in Untersuchungshaft befand, voraussichtlich eingestellt.