Celle Brand bei Legehennenbetrieb Von dpa | 25.04.2023, 09:18 Uhr

In einem Legehennenbetrieb im Landkreis Celle hat es in der Nacht von Montag zum Dienstag gebrannt. Menschen und Tiere wurden nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand der Polizei nicht verletzt. Der Eigentümer schätzt den Schaden auf 500.000 bis 800.000 Euro. Der Brand beschränkte sich wohl auf den Technikraum der Stallanlage. Ein Übergreifen des Feuers auf den Tierbereich verhinderten Brandschutzwände, teilte die Polizei Celle am Dienstag mit. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.