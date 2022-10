Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Brand bei Agrarunternehmen in Oldenburg Von dpa | 23.10.2022, 09:28 Uhr

Auf dem Gelände eines Agrarunternehmens ist in Oldenburg ein Feuer ausgebrochen. Der Feuerwehr zufolge geriet am frühen Sonntagmorgen eine Straßenüberführung in Brand, welche zwei Gebäude auf dem Betriebsgelände miteinander verbindet. Die Ursache war zunächst unklar.