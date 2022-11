Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Brand auf Recyclinghof in Stuhr Von dpa | 26.11.2022, 09:18 Uhr

Auf einem Recyclinghof in Stuhr (Landkreis Diepholz) hat es in der Nacht zum Samstag gebrannt. In der Halle im Ortsteil Brinkum stand Wertstoffmüll in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude brannte zwar nicht, dennoch entstand ein Schaden an der Halle, der nach ersten Einschätzungen der Polizei im niedrigen fünfstelligen Bereich liegt. Teile des Gebäudes seien für die Löscharbeiten entfernt worden, die Flammen hätten insbesondere das Dach beschädigt.