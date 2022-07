Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Landkreis Vechta Brand auf Getreidefeld in Damme Von dpa | 21.07.2022, 09:50 Uhr

Bei einem Flächenbrand in Damme (Landkreis Vechta) ist am Mittwochabend ein Schaden von 50.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei vom frühen Donnerstag zündeten die Flammen wohl an einer Strohpresse und gingen anschließend auf ein Feld über. Knappe zwei Stunden lang brannten etwa vier Hektar abgeerntetes Land. Da zunächst die Strohpresse brannte und dann das Feld, sei es nicht auszuschließen, dass die Maschine wegen der Hitze am Mittwoch heiß gelaufen war, berichtete die Polizei.