Brand auf Firmengelände in Bremen-Hemelingen Foto: Nord-West-Media TV/dpa up-down up-down Brände Brand auf Firmengelände in Bremen-Hemelingen: Großeinsatz Von dpa | 29.07.2023, 08:31 Uhr | Update vor 56 Min.

In einem Gebäude auf dem Gelände einer Firma im Hafenbereich von Bremen-Hemelingen ist am späten Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, gab es einen massiven Kräfteeinsatz. Etwa 130 Feuerwehrleute waren demnach vor Ort. Als die Feuerwehr anrückte, seien bereits Flammen aus dem Dach des Gebäudes in der Näher der Autobahn 1 herausgeschlagen. Nach etwa dreieinhalb Stunden war das Feuer gelöscht. Die Nachlöscharbeiten dauern voraussichtlich bis zum Samstagmorgen an. Die Brandursache war zunächst unklar. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.