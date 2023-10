Schifffahrt Brand auf Bestattungsschiff vor Cuxhaven Von dpa | 08.10.2023, 11:15 Uhr | Update vor 29 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Brand im Maschinenraum eines Bestattungsschiffs mit 18 Menschen an Bord hat nördlich von Cuxhaven für einen größeren Seenotrettungseinsatz gesorgt. Die zweiköpfige Besatzung konnte das aus unbekannter Ursache ausgebrochene Feuer am Samstag erfolgreich selbst löschen, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Sonntag mitteilte. Jedoch war das Schiff anschließend nicht mehr fahrtüchtig.