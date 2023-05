Feuerwehr Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Hannover Brand an türkischer Moschee: Verband verlangt Aufklärung Von dpa | 30.05.2023, 18:16 Uhr

Ein Restaurant an einer türkischen Moschee in Hannover ist in der Nacht zu Dienstag durch ein Feuer beschädigt worden. Zur Brandursache und möglichen Hintergründen werde durch den polizeilichen Staatsschutz in alle Richtungen ermittelt, teilte die Polizei am Dienstag per Twitter mit. Zuvor hatte Recep Bilgen, Vorsitzender des Landesverbandes der Muslime, Schura Niedersachsen, bei Twitter von einem „Anschlag“ gesprochen. „Wir fordern eine lückenlose Aufklärung und den Schutz unserer Gotteshäuser“, schreibt Bilgen.