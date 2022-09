Brand am Brocken Foto: Matthias Bein/dpa up-down up-down Brand Brand am Brocken breitet sich aus: 62 Hektar Wald in Flammen Von dpa | 04.09.2022, 11:18 Uhr

Ein Feuer unterhalb des Brockengipfels im Harz hat sich in der Nacht zu Sonntag weiter ausgebreitet. Inzwischen brenne eine Fläche von rund 62 Hektar Wald, teilte Wernigerodes Stadtsprecherin Ariane Hofmann am Sonntagvormittag nach einer Lagebesprechung mit. Der Brand war am Samstag ausgebrochen und war am Sonntag zunächst noch nicht unter Kontrolle.