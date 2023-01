Baustelle Foto: Roberto Pfeil/dpa/Symbolbild up-down up-down Mieten Branche sieht sozialen Wohnungsbau am seidenen Faden Von dpa | 11.01.2023, 14:01 Uhr

Angesichts schlechter Rahmenbedingungen sieht die Wohnungswirtschaft in Bremen und Niedersachsen den Bau von Sozialwohnungen in Gefahr. Der Mietwohnungsneubau hänge am seidenen Faden, teilte der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft am Mittwoch in Hannover mit. Zahlreiche Wohnungsunternehmen bewerteten die aktuelle Geschäftslage als schlechter oder deutlich schlechter als im Vorjahr.