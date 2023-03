Mordfall in Bramsche Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Trauerfeier Bramscher gedenken der getöteten Verbrechensopfer Von dpa | 11.03.2023, 02:18 Uhr

Mit einer überkonfessionellen Trauerfeier sollen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bramsche am Samstag (19.00 Uhr) Gelegenheit bekommen, von den beiden jungen Gewaltopfern Abschied zu nehmen. Die Veranstaltung in der evangelischen St.-Martin-Kirche wird von der Stadt Bramsche gemeinsam mit den Kirchengemeinden veranstaltet. Zu Beginn der Gedenkveranstaltung soll es eine Schweigeminute geben. Auch ein Kondolenzbuch soll ausgelegt werden, in dem jeder seine Anteilnahme oder Beileidsbekundungen zum Ausdruck bringen kann.