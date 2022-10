Harzer Schmalspurbahn Foto: Matthias Bein/dpa/Symbolbild up-down up-down Waldbrände Brände im Harz besonders häufig an Trasse der Schmalspurbahn Von dpa | 25.10.2022, 14:24 Uhr

Nach mehreren Bränden im Harz hat die Landesregierung in Sachsen-Anhalt eine Karte veröffentlicht, die eine Häufung von Bränden entlang der Trasse der Harzer Schmalspurbahnen zeigt. „Nun ist es für alle öffentlich und einsehbar, es gibt eine deutliche Häufung von Bränden entlang der Strecke der Harzer Schmalspurbahn“, sagte Cornelia Lüddemann, Fraktionsvorsitzende der Landtagsfraktion der Grünen, am Dienstag. Die Karte ist Teil einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion und zeigt Brandereignisse in der Region rund um den Brocken zwischen 1994 und 2022.