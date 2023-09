Wachstumschancengesetz Bovenschulte will Gesetz „so nicht zustimmen“ Von dpa | 03.09.2023, 17:17 Uhr | Update vor 41 Min. Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte Foto: Focke Strangmann/dpa up-down up-down

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte will dem umstrittenen Wachstumschancengesetz in der derzeitigen Form im Bundesrat nicht zustimmen. „Was der Bund mit dem Wachstumschancengesetz macht, entspricht in etwa dem, was ein Kneipengänger tut, wenn er eine Lokalrunde ausruft und dann seinem Nachbarn in die Tasche greift, um diese zu bezahlen“, sagte der SPD-Politiker der Tageszeitung „Die Welt“. Rund zwei Drittel der Kosten, die das Wachstumschancengesetz verursache, gingen zu Lasten der Länder und Gemeinden: „Das ist nicht fair und deshalb wird Bremen dem Gesetz so nicht zustimmen.“