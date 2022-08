ARCHIV - Andreas Bovenschulte (SPD), Bürgermeister von Bremen. Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild FOTO: Fabian Sommer up-down up-down Gasumlage Bovenschulte: Übergewinnsteuer zur Entlastung nutzen Von dpa | 15.08.2022, 14:38 Uhr

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat sich dafür ausgesprochen, den meisten Menschen die Kosten durch die neue Gasumlage komplett zu ersetzen. „Der Staat steht nun in der Pflicht, mittlere und niedrige Einkommen vollständig von den Kosten der Umlage zu entlasten“, schrieb der SPD-Politiker kurz vor der Bekanntgabe der Höhe der Gasumlage am Montag in sozialen Medien. Dafür sollten „Zufallsgewinne von Energiekonzernen mit einer Übergewinnsteuer“ abgeschöpft werden.