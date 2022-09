Bremens Bürgermeister Bovenschulte Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Bremen Bovenschulte: SPD will wieder stärkste Partei werden Von dpa | 10.09.2022, 11:47 Uhr

Nach ihrer Wahlscharte 2019 will die SPD in Bremen bei der kommenden Landtagswahl wieder stärkste Partei werden. Dieses Ziel gab Bürgermeister Andreas Bovenschulte bei einem Landesparteitag am Samstag vor. „Ich will, dass unsere Partei in Bremen und Bremerhaven wieder die stärkste politische Kraft wird“, sagte er. Der 57-jährige Landesregierungschef sollte auf dem Parteitag zum SPD-Spitzenkandidaten für die Wahl am 14. Mai 2023 nominiert werden.