Andreas Bovenschulte
Bremer Bürgermeister Bovenschulte: SPD muss Kindergrundsicherung durchsetzen
15.04.2023, 08:56 Uhr

Die SPD muss nach Auffassung des Bremer Bürgermeisters Andreas Bovenschulte ihr Gewicht für die Kindergrundsicherung in die Waagschale werfen. „Da erwarte ich eine stärkere sozialdemokratische Handschrift in der Bundesregierung“, sagte der SPD-Regierungschef der Deutschen Presse-Agentur. Es sei ein sozialdemokratisches Herzensanliegen zu verhindern, dass Kinder in Armut aufwachsen.