Bremer Bürgermeister Bovenschulte schlägt Kielerin Ünsal als Bausenatorin vor Von dpa | 29.06.2023, 20:33 Uhr

Die frühere schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete Özlem Ünsal (SPD) soll Bausenatorin in Bremen werden. Das kündigte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Donnerstagabend an. Ünsal verfüge über Fachkenntnisse und politische Erfahrungen, sagte Bovenschulte. Es sei ihm wichtig, in einem paritätischen Team anzutreten. Die 49-Jährige war von 2017 bis 2022 Abgeordnete im Kieler Landtag.