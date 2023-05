Andreas Bovenschulte Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Koalitionsgespräche Bovenschulte: Schaefer-Rücktritt hat keinen Einfluss Von dpa | 15.05.2023, 13:11 Uhr

Der Rückzug der Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schaefer nach der Wahl in Bremen wird sich aus Sicht von SPD-Wahlsieger Andreas Bovenschulte nicht auf die Koalitionsgespräche auswirken. „Das hat jetzt aus meiner Sicht keine Bedeutung für die Koalitionsverhandlungen. Das müssen die Bremer Grünen für sich selber klären“, sagte Bovenschulte am Montag in der SPD-Parteizentrale in Berlin. Es handle sich um eine interne Angelegenheit der Grünen und sei nicht Sache der SPD.