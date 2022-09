Andreas Bovenschulte Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Bovenschulte gibt Regierungserklärung zu Energiekrise ab Von dpa | 15.09.2022, 02:48 Uhr

Die Energiekrise wird das bestimmende Thema der Sitzung der Bremischen Bürgerschaft heute sein. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) will am Nachmittag eine Regierungserklärung zu den Folgen der Preisexplosionen bei Gas und Strom abgeben. Die Fraktionen der Regierungsparteien aus SPD, Grüne und Linke wollen einen Dringlichkeitsantrag einbringen, in dem sie für die Bundes- und Landesebene konkrete Maßnahmen vorschlagen, um soziale Härten infolge der Energiekrise zu verhindern.