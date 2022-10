Ministerpräsidentenkonferenz Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Konferenz Bovenschulte: Gaspreisdeckel muss früher kommen Von dpa | 21.10.2022, 15:20 Uhr

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte fordert einen raschen Gaspreisdeckel. Die Länder seien sich darüber einig, dass angesichts der explodierenden Energiepreise und der anhaltend hohen Inflation der Gaspreisdeckel früher als bislang vorgesehen kommen müsse, sagte der SPD-Politiker am Freitag im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz in Hannover.