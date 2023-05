Andreas Bovenschulte Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Bürgerschaftswahl Bovenschulte: „Die Nummer eins in Bremen - das sind wir“ Von dpa | 14.05.2023, 18:43 Uhr

Bremens Regierungschef und SPD-Spitzenkandidat Andreas Bovenschulte sieht seine Partei als klaren Wahlgewinner der Bürgerschaftswahl im kleinsten deutschen Bundesland. „Was für ein Tag, was für ein Ergebnis. Wir haben einen harten Wahlkampf gemeinsam gefochten und es hat sich gelohnt“, sagte Bovenschulte am Sonntagabend in der ARD. „Die Nummer eins in Bremen - das sind wir!“ Prognosen zufolge wurde die SPD bei der Bürgerschaftswahl am Sonntag im Land Bremen stärkste Kraft.