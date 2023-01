Andreas Bovenschulte (SPD) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Migration Bovenschulte: Bremen bei Geflüchteten-Aufnahme an Grenze Von dpa | 02.01.2023, 07:39 Uhr

Das Land Bremen sieht sich bei der Aufnahme von Geflüchteten am Rande seiner Kapazitäten. „Bremen ist weltoffen und hilfsbereit, wir verschließen nicht die Augen vor der Not Anderer. Das wird auch in Zukunft so bleiben“, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. „Viele Bremerinnen und Bremer haben in den letzten Monaten Wohnraum für aus der Ukraine geflüchtete Menschen bereit gestellt. Auch der Senat hat Unterkünfte geschaffen. Aber wir kommen an die Grenzen unserer Möglichkeiten.“