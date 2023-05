Bürgerschaftswahl in Bremen Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Wahlen Bovenschulte bewertet Erfolg von BiW als „besorgniserregend“ Von dpa | 15.05.2023, 18:58 Uhr

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat sich angesichts des starken Ergebnisses (22,7 Prozent) der Bürger in Wut in Bremerhaven besorgt gezeigt. „Es ist eine besorgniserregende Entwicklung, dass eine rechtspopulistische Partei dort zweitstärkste Kraft geworden ist“, sagte der SPD-Politiker am Montag vor einer Sitzung des Landesvorstandes seiner Partei in Bremen.