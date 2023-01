Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Konflikte Bovenschulte betont Bremer Solidarität mit der Ukraine Von dpa | 18.01.2023, 13:54 Uhr

Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat beim Neujahrsempfang des Senats die Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine betont. Die Bürgerinnen und Bürger des kleinsten Bundeslandes seien hilfsbereit, sagte er am Mittwoch. Er erinnerte an einen großen Konvoi mit Bremer Hilfsgütern, der Anfang der Woche in die ukrainische Schwarzmeer-Region Odessa aufgebrochen war. „Wir in Bremen und Bremerhaven stehen voll und ganz hinter den Menschen in der Ukraine“, sagte Bovenschulte.