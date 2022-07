Eine Absperrung ist an einer Zufahrtsstraße zum Schützenplatz aufgestellt. Foto: Swen Pförtner/dpa FOTO: Swen Pförtner up-down up-down Evakuierung Bombenräumung in Göttingen: Experten erwägen Testsprengung Von dpa | 30.07.2022, 14:23 Uhr

Nach einer großangelegten Evakuierungsaktion haben Sprengstoffexperten in Göttingen am Leineufer die erste von mehreren vermuteten Blindgänger-Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt und identifiziert. Es handele sich um eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe mit Langzeitzünder, teilte die Stadt Göttingen am Samstag mit. Weitere vier Verdachtspunkte würden noch untersucht.