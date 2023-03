Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Göttingen Bombenentschärfung schränkt auch Bahn-Fernverkehr ein Von dpa | 22.03.2023, 13:11 Uhr

Die angekündigten Bombenentschärfungen am kommenden Wochenende in Göttingen haben auch Auswirkungen auf den Fernverkehr der Bahn. Der Hauptbahnhof der Stadt soll ab 6.00 Uhr am Samstagmorgen nicht mehr angefahren werden, wie die Bahn am Mittwoch mitteilte. Fahrgäste sollen das Gebäude dann auch nicht mehr aufsuchen.