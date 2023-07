Polizeiabsperrung Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild up-down up-down Osnabrück Bombenentschärfung: Fast 10.000 Menschen betroffen Von dpa | 23.07.2023, 09:40 Uhr | Update vor 15 Min.

Wegen des Fundes eines Bombenblindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg müssen in Osnabrück an diesem Sonntag fast 10.000 Menschen ihre Wohnung verlassen. Bis 9.00 Uhr sollten alle Bürgerinnen und Bürger das Evakuierungsgebiet verlassen haben, teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Betroffen sind rund 5600 Haushalte. Erst danach könne der Kampfmittelbeseitigungsdienst seine Arbeit aufnehmen. Die Stadt richtete ein Evakuierungszentrum in einer Gesamtschule im Stadtteil Schinkel ein. Während der Entschärfung soll auch die Bahnstrecke Bremen - Osnabrück gesperrt werden.