Bombendrohung an Celler Schule: Unterricht fällt aus Von dpa | 16.05.2022, 12:51 Uhr

Nach einer Bombendrohung an einem Gymnasium in Celle ist dort am Montag der Unterricht abgesagt worden. Ein Spreng- oder Brandsatz wurde bei einer Durchsuchung des Schulgebäudes und des umliegenden Geländes nicht gefunden, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten rückten für die Suche auch mit einem Sprengstoffspürhund an. Mehrere hundert Schülerinnen und Schüler mussten zu Hause bleiben. Zunächst hatte die „Cellesche Zeitung“ berichtet.