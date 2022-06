ARCHIV - Franz-Josef Bode, Bischof in Osnabrück, spricht. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Bischof Bode besorgt über Austritte „aus der Mitte der Kirche“ Von dpa | 29.06.2022, 13:59 Uhr

Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode hadert mit dem Mitgliederschwund in der katholischen Kirche. „Es gibt insgesamt eine Verdunstung des Glaubens und einen Verlust derBindekraft auch durch den starken Individualismus, den es heute gibt“, sagte der 71-Jährige im Interview mit den Zeitungen der Verlagsgruppe Bistumspresse. Dies sehe man auch daran, dass in derevangelischen Kirche etwa genauso viele Menschen austreten, obwohl sich dort Reformfragen nicht so stellten.