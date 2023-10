Offenbar viel zu schnell ist am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr ein Fahrzeugführer bei Stuhr gefahren. Das Auto – ein silberner BMW der 3er Reihe – war laut Polizeibericht auf der Kladdinger Straße aus Bremen-Grolland in Richtung Alt-Stuhr unterwegs. Wohl wegen viel zu hoher Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn kam der Fahrer oder die Fahrerin mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte unmittelbar vor der Ochtum-Brücke einen Hang hinab und kam erst durch den Aufprall gegen einen Baum zum Stehen – kurz vor dem Fluss.

Gesamtschaden von 5000 Euro

Noch vor Eintreffen der durch einen Zeugen alarmierten Rettungskräfte und der Polizei entfernte sich der bislang unbekannte, vermutlich nur leicht verletze Fahrzeugführer in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Such-und Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Ein örtliches Abschleppunternehmen barg den Wagen. Am Pkw, an dem Baum und an zwei Straßenschildern ist ein geschätzter Gesamtschaden von 5000 Euro entstanden. Die

Ermittlungen der Polizei dauern an.