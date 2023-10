Cuxhaven Blutverschmierte Regionalbahn nach Schlägerei außer Betrieb Von dpa | 16.10.2023, 14:04 Uhr | Update vor 11 Min. Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einer Gruppenschlägerei mit sieben Verletzten ist eine Regionalbahn so blutverschmiert gewesen, dass sie zeitweise außer Betrieb genommen worden ist. „Da war überall Blut, auch in den Polstern“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag. Alle Reisenden mussten am Bahnhof Stubben (Landkreis Cuxhaven) aussteigen, damit die Bahn professionell vom Blut gereinigt werden konnte. „Da dürfen keine Rückstände bleiben, auch wegen einer möglichen Infektionsgefahr.“