Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/ZB up-down up-down Kriegsfolgen Blindgänger in Wilhelmshaven erfolgreich entschärft Von dpa | 04.09.2022, 16:35 Uhr

Ein Bomben-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Sonntag in Wilhelmshaven ohne Zwischenfälle entschärft worden. Rund 900 Menschen mussten zwischenzeitlich ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Straßensperren würden abgebaut, sagte die Sprecherin der Stadt Wilhelmshaven, Julia Muth. Zuvor war das Gebiet sicherheitshalber kontrolliert worden, auch per Drohne - in einem Umkreis von 1000 Metern um den Fundort der Bombe sei es schon am Morgen menschenleer gewesen. Der Fundort sei mitten auf einem Feld, in dem Gebiet gebe es nicht viele Haushalte, sagte sie.