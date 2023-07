Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Notfälle Blindgänger in Osnabrück erfolgreich gesprengt Von dpa | 23.07.2023, 15:16 Uhr | Update vor 48 Min.

Eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Sonntagnachmittag in Osnabrück erfolgreich gesprengt worden. Die 50 Kilogramm schwere Bombe sei in einem schlechten Zustand gefunden worden und habe vor Ort gesprengt werden müssen, teilte die Stadt Osnabrück mit. Der Blindgänger wurde bei der Suche nach Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg im Stadtteil Gartlage entdeckt.