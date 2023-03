Gerhard Schröder darf vorerst in der SPD bleiben. Doch bleibt das auch so? Ein Ortsverein will die Entscheidung der Schiedskommission nicht akzeptieren. Foto: dpa/Kay Nietfeld up-down up-down Ausschluss des Altkanzlers Muss Schröder doch um die SPD-Mitgliedschaft bangen? Ortsverein will Berufung einlegen Von dpa | 03.03.2023, 09:30 Uhr

Altkanzler Gerhard Schröder darf vorerst in der SPD bleiben. Doch bleibt das auch so? Ein SPD-Ortsverein will die Entscheidung der Schiedskommission in Hannover nicht akzeptieren und Berufung einlegen.