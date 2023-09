Baden Blaualgen in zwei Seen in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 04.09.2023, 11:59 Uhr Blaualgen Foto: Uwe Zucchi/dpa/Archivbild up-down up-down

In zwei Seen in Niedersachsen und Bremen gibt es nach Behördenangaben derzeit Blaualgen. Die Stadt Göttingen sprach am Montag für den Seeburger See ein Badeverbot aus. Auch im Grambker Seebad in Bremen wurden Blaualgen festgestellt, wie die zuständigen Behörden auf ihren Webseiten mitteilten.