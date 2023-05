Jan Timke Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild up-down up-down Bürgerschaftswahl BiW-Spitzenkandidat: Konservatives Programm erfolgreich Von dpa | 14.05.2023, 18:48 Uhr

Mit großer Freude hat der Spitzenkandidat der rechtspopulistischen Wählergruppierung Bürger in Wut (BiW) in Bremerhaven, Jan Timke, auf das Abschneiden seiner Partei reagiert. „Wir sind superglücklich über dieses Ergebnis. Das zeigt, dass unsere konservative Politik auf fruchtbaren Boden stößt“ sagte Timke nach den ersten Prognosen, denen zufolge die Bürger in Wut ein zweistelliges Ergebnis erreichen könnten. Die Partei profitiert davon, dass die AfD wegen internen Querelen bei der Landtagswahl in Bremen diesmal nicht zugelassen war.