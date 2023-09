Umweltpolitik Bislang keine weitere Ausnahmegenehmigung zur Wolfsentnahme Von dpa | 26.09.2023, 13:44 Uhr | Update vor 20 Min. Wolf Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Region Hannover ist derzeit die einzige Kommunalverwaltung in Niedersachsen, die eine Ausnahmegenehmigung zur Entnahme eines Wolfes erteilt hat. Im Fall eines tatsächlichen und mehrerer möglicher Wolfsrisse im Landkreis Stade sei in diesem Landkreis noch keine Ausnahmegenehmigung auf den Weg gebracht worden, sagte am Dienstag ein Sprecher des Umweltministeriums in Hannover.