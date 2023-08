Frachter «Fremantle Highway» Foto: Anton Kappers/vifogra/dpa up-down up-down Bundesverkehrsministerium Bislang keine Anfrage für havarierten Autofrachter Von dpa | 01.08.2023, 18:18 Uhr | Update vor 17 Min.

Im Fall des havarierten Autofrachters vor der niederländischen Nordseeküste ist weiter offen, ob das Schiff nach einer Inspektion möglicherweise in einen deutschen Hafen kommen könnte. Bislang lägen keine Anfragen zur Übernahme des Havaristen von niederländischen Behörden und Bergungsunternehmen vor, teilte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums in Berlin am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Auch ein Angebot von deutscher Seite ist hier nicht bekannt.“ Zuständig für so eine Anfrage wäre auf deutscher Seite das Havariekommando in Cuxhaven.